В ВСУ коронавирусом болеют более 170 человек

На самоизоляции находится 461 человек. У 141 военного она заканчивается в ближайшие трое суток.

В ВСУ сложная ситуация с коронавирусом Командование медицинских сил ВСУ

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в воскресенье, 14 июня.

"По состоянию на 10.00 14 июня в Вооруженных силах Украины болеет 171 человек острой респираторной болезни COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели – 174 человека, летальных случаев – 4", – говорится в сообщении.

Все новые случаи заражения были выявлены в Днепропетровской области. Двое военнослужащих и один работник ВСУ находятся на лечении дома под наблюдением медслужбы. Состояние здоровья пациентов – удовлетворительное.

На самоизоляции находится 461 человек. У 141 военного она заканчивается в ближайшие трое суток.

Накануне стало известно о новой вспышке коронавируса в ВСУ – заболели 19 военных.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Украине за сутки выявили 648 новых случаев заражения COVID-19. Это существенно меньше рекордного показателя в 753 заболевших, о которых сообщалось накануне.

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