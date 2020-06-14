Под Киевом с ночи не могут потушить пожар на свалке

На свалке в Фастовском районе горит 0.5 га мусора.

В Фастовском районе Киевской области вечером 14 июня произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Спасатели локализовали огонь, но до сих пор не ликвидировали возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пожар распространился на территорию в 0,5 гектара.



“13 июня в 21:10 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о том, что неподалеку от объездной дороги на полигоне твердых бытовых отходов Фастовского городского совета произошло возгорание мусора. Прибыв, спасатели установили, что горит 0.5 га мусора. Пожар локализовали в 23:40, ликвидация продолжается“, - отметили в ведомстве.





Напомним, на Луганщине в “серой зоне“ произошел крупный пожар.

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