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Под Киевом с ночи не могут потушить пожар на свалке

Комментариев: 1
На свалке в Фастовском районе горит 0.5 га мусора.
Пожар на свалке в Фастовском районе
Пожар на свалке в Фастовском районе
ГСЧС

В Фастовском районе Киевской области вечером 14 июня произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Спасатели локализовали огонь, но до сих пор не ликвидировали возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пожар распространился на территорию в 0,5 гектара.

“13 июня в 21:10 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о том, что неподалеку от объездной дороги на полигоне твердых бытовых отходов Фастовского городского совета произошло возгорание мусора. Прибыв, спасатели установили, что горит 0.5 га мусора. Пожар локализовали в 23:40, ликвидация продолжается“, - отметили в ведомстве.



Напомним, на Луганщине в “серой зоне“ произошел крупный пожар.

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Комментариев (1)
Extraterrestre    14.06.2020, 14:32
Оценка:  +2
Extraterrestre
представляю какаое вонище.....жесть
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