В "ДНР" пропала связь оператора Vodafone

Ремонтные работы уже проводятся. Но сроки решения проблемы со связью в Vodafone пока не называют.

С утра воскресенья на территории Донецкой области, подконтрольной сепаратистам "ДНР", не работает связь мобильного оператора Vodafone Ukraine. Об этом сообщает РБК-Украина 14 июня.

"Как сообщили на "горячей линии" оператора, связь в этих районах не работает из-за аварии на линии. В то же время в Vodafone уточнили, что ремонтные работы уже проводятся, однако сроков решения проблемы пока не называют", – говорится в сообщении.

Указано, что по состоянию на 13:30 на номера Vodafone в отдельных районах Донецкой области невозможно было дозвониться.

В свою очередь СМИ сепаратистов со ссылкой на "минсвязи ДНР" подтверждают информацию об отсутствии связи Vodafone.

"Утром произошло повреждение на телекоммуникационной сети Vodafone. В настоящее время связь украинского оператора на территории "ДНР" отсутствует", – заявили сепаратисты.

Напомним, на минувших выходных пропала связь Vodafone в "ЛНР". Позже в компании объяснили, почему нет связи в неподконтрольном Луганске и других городах так называемой "республики".

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