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Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина

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В 11 регионах Украины превышен показатель инцидентности. Самая тяжелая ситуация на Волыни и в Черновицкой области.
В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом
В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом
duzhe.fm

По состоянию на 14 июня Киев и 10 областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в воскресенье.

В ведомстве информируют, что во всех этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен на Волыни и в Черновицкой области.

Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:

  • Киев - 16,38
  • Винницкая область - 16,64
  • Волынская область - 33,55
  • Житомирская область - 13,58
  • Закарпатская область - 24,73
  • Ивано-Франковская область - 12,14
  • Львовская область - 26,92
  • Ровенская область - 25,59
  • Тернопольская область - 14,64
  • Черновицкая область - 30,74
  • Черниговская область - 13,23.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Украине за сутки выявили 648 новых случаев заражения COVID-19. Это существенно меньше рекордного показателя в 753 заболевших, о которых сообщалось накануне.

Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Украине, возврат к жесткому карантину не рассматривается.

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Теги: Украина, Минздрав, инфекция, МОЗ, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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