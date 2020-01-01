Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина
По состоянию на 14 июня Киев и 10 областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в воскресенье.
В ведомстве информируют, что во всех этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен на Волыни и в Черновицкой области.
Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:
- Киев - 16,38
- Винницкая область - 16,64
- Волынская область - 33,55
- Житомирская область - 13,58
- Закарпатская область - 24,73
- Ивано-Франковская область - 12,14
- Львовская область - 26,92
- Ровенская область - 25,59
- Тернопольская область - 14,64
- Черновицкая область - 30,74
- Черниговская область - 13,23.
Ранее в воскресенье стало известно, что в Украине за сутки выявили 648 новых случаев заражения COVID-19. Это существенно меньше рекордного показателя в 753 заболевших, о которых сообщалось накануне.
Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Украине, возврат к жесткому карантину не рассматривается.
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