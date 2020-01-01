Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина

В 11 регионах Украины превышен показатель инцидентности. Самая тяжелая ситуация на Волыни и в Черновицкой области.

По состоянию на 14 июня Киев и 10 областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в воскресенье.

В ведомстве информируют, что во всех этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен на Волыни и в Черновицкой области.

Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:

Киев - 16,38

Винницкая область - 16,64

Волынская область - 33,55

Житомирская область - 13,58

Закарпатская область - 24,73

Ивано-Франковская область - 12,14

Львовская область - 26,92

Ровенская область - 25,59

Тернопольская область - 14,64

Черновицкая область - 30,74

Черниговская область - 13,23.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Украине за сутки выявили 648 новых случаев заражения COVID-19. Это существенно меньше рекордного показателя в 753 заболевших, о которых сообщалось накануне.

Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Украине, возврат к жесткому карантину не рассматривается.

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