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Киевскую ячейку "Слуги Народа" возглавил Николай Тищенко

Комментариев: 5
Парторганизацию на Закарпатье возглавил нардеп Игорь Кривошеев.
Нардеп Николай Тищенко
Нардеп Николай Тищенко
Пресс-служба Слуги народа

Руководить партийной ячейкой "Слуги народа" в Киеве будет народный депутат Николай Тищенко. Главным по Закарпатской области избрали нардепа Игоря Кривошеева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

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Кроме того, в партийный совет Киевской ячейки вошел новоназначенный министр культуры Александр Ткаченко и ряд нардепов, которые были избраны в парламент по мажоритарным округам столицы.

"В Раду столичной организации вошли: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; народный депутат Андрей Холодов; депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице: Анна Бондарь, Марьяна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко", - написал Кравчук.

По ее словам Кравчук, вышеперечисленные "слуги" лучше всего знакомы с ситуацией в столице, а также понимают проблемы, с которыми сталкиваются киевляне .

Напомним, нардеп от "Слуги Народа" Александр Дубинский заявил, что хочет идти в мэры Киева

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Комментариев (5)
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tagava    14.06.2020, 16:48
Оценка:  +1
tagava
Это сказочный довбоконык. Хотя не удивлен. Начальство его не лучше.
ЗЕленомойский    14.06.2020, 16:31
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА ЗЕЛЕНОЇ ЖИ.ДВИ: пархаті «українці» дарують Угорщині Берегівський район Закарпаття…Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його угорський колега Петер Сійярто підписали угоду про створення на території України у Закарпатській області угорського району.
tamarakoren    14.06.2020, 16:29
Оценка:  0
tamarakoren
Слуги народа - "нарушали,нарушаем и будем нарушать". Но зедбл..ы продолжают голосовать и поддерживать тех,кто нас..рал на любые Законы.Вот такой в голове у них кактус )).
ЗЕленомойский    14.06.2020, 16:26
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
ВЛАДА ВОРОВ: ЗЕЛЯ – ВОР, КОЛОМОЛЙСЬКИЙ – ВОР, ЕРМАК – ВОР, ТЕПЕР І ГОЛОВА СБУ БАКАНОВ – ВОР… Голова СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що заборонено антикорупційним законодавством.Очільник Служби безпеки України Іван Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierr
Noblesse_obliger    14.06.2020, 16:20
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Этот ПОЦ уже за ресторан ответил???
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