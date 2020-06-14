Киевскую ячейку "Слуги Народа" возглавил Николай Тищенко

Парторганизацию на Закарпатье возглавил нардеп Игорь Кривошеев.

Руководить партийной ячейкой "Слуги народа" в Киеве будет народный депутат Николай Тищенко. Главным по Закарпатской области избрали нардепа Игоря Кривошеева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

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Кроме того, в партийный совет Киевской ячейки вошел новоназначенный министр культуры Александр Ткаченко и ряд нардепов, которые были избраны в парламент по мажоритарным округам столицы.



"В Раду столичной организации вошли: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; народный депутат Андрей Холодов; депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице: Анна Бондарь, Марьяна Безугла, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко", - написал Кравчук.



По ее словам Кравчук, вышеперечисленные "слуги" лучше всего знакомы с ситуацией в столице, а также понимают проблемы, с которыми сталкиваются киевляне .

Напомним, нардеп от "Слуги Народа" Александр Дубинский заявил, что хочет идти в мэры Киева

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