Убийство Гандзюк: Мангера не доставят в суд из-за проблем с сердцем

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера госпитализировали в кардиологический диспансер.



Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк не будет принудительно доставлен в суд на заседание по избранию меры пресечения, так как он госпитализирован в херсонский кардиологический диспансер. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Мангера Дмитрия Ильченко.

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Адвокат отметил, что Мангеру зачитали постановление о приводе в суд.



"Два работника полиции зашли в помещение реанимационного отделения, Мангеру было зачитано постановление о приводе, после чего Мангер сообщил, что у него нет физической возможности явиться в суд. Был приглашен дежурный врач, который после консультации с врачебной консультационной комиссией предоставил справку о невозможности транспортировки Мангера, о том, что транспортировка нанесет вред его здоровью", - сказал Ильченко.



По словам адвоката, после этого, было принято решение согласно 143 статье УПК Украины о невозможности доставки подозреваемого на заседание. Правоохранители составили соответствующий акт, который будет направлен в суд.

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"То есть в понедельник, в 9.30, должны полицейские в суде предоставить документы и дать объяснение о невозможности доставки Мангера", - отметил Ильченко. По словам адвоката, врачи говорят, что если не возникнут осложнения, то Мангер уже через неделю может быть транспортабельным, сможет участвовать в заседаниях," - добавил адвокат.



Напомним, суд постановил принудительно доставить Мангера а заседание.

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