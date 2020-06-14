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Убийство Гандзюк: Мангера не доставят в суд из-за проблем с сердцем

Комментариев: 1
Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера госпитализировали в кардиологический диспансер.
Подозреваемый Владислав Мангер
Подозреваемый Владислав Мангер
Владислав Мангер/Facebook


Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк не будет принудительно доставлен в суд на заседание по избранию меры пресечения, так как он госпитализирован в херсонский кардиологический диспансер. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Мангера Дмитрия Ильченко.

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Адвокат отметил, что Мангеру зачитали постановление о приводе в суд.

"Два работника полиции зашли в помещение реанимационного отделения, Мангеру было зачитано постановление о приводе, после чего Мангер сообщил, что у него нет физической возможности явиться в суд. Был приглашен дежурный врач, который после консультации с врачебной консультационной комиссией предоставил справку о невозможности транспортировки Мангера, о том, что транспортировка нанесет вред его здоровью", - сказал Ильченко.

По словам адвоката, после этого, было принято решение согласно 143 статье УПК Украины о невозможности доставки подозреваемого на заседание. Правоохранители составили соответствующий акт, который будет направлен в суд.

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"То есть в понедельник, в 9.30, должны полицейские в суде предоставить документы и дать объяснение о невозможности доставки Мангера", - отметил Ильченко. По словам адвоката, врачи говорят, что если не возникнут осложнения, то Мангер уже через неделю может быть транспортабельным, сможет участвовать в заседаниях," -  добавил адвокат.

Напомним, суд постановил принудительно доставить Мангера а заседание.

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Комментариев (1)
ЗаелоПластинку    14.06.2020, 16:50
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Артефакт "Ковдра Насирова" уже у него?
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