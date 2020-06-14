Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве

Народный депутат Николай Тищенко возглавил столичное отделение партии “Слуга народа“. В Киевский городской совет политсилы вошли так же такие депутаты, как Александр Ткаченко, Богдан Яременко и другие.

Об этом в воскресенье, 14 июня, информирует пресс-служба партии “Слуга народа“ сообщает strana.ua.

“Мы создаем настоящую народную партию, которая пришла в политику надолго. Мы были, есть и будем открыты для киевлян и для всех тех, кто хочет строить новую и сильную Украину и по-настоящему европейский Киев. Для меня это большая честь!“ - заявил Тищенко.

Решение о его назначении приняли во время конференции городского партийного центра. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии.

Сообщается, что членами городского совета партийной организации Киева стали такие депутаты “Слуги народа“:

Александр Ткаченко

Андрей Холодов

Анна Бондарь

Марьяна Безуглая

Людмила Буймистер

Роман Грищук

Дмитрий Гурин

Артем Дубнов

Леся Забуранна

Максим Перебийнис

Анна Пуртова

Сергей Швец

Богдан Яременко

Александр Юрченко

“Означает ли это, что Ткаченко станет кандидатом в мэры Киева от Слуги народа? Не факт. Но это означает, что он (и его друзья - Ермак и Ко) будут играть важную роль при формировании списков на выборы в Киевсовет. Хотя, конечно же, не только они. Судя по составу совета квоты там нарежут самым разным группам“, - прокомментировали назначение Тищенко в телеграм-канале “Политика Страны“.

Напомним, в мае в партии “Слуга народа“ заявили, что на пост мэра Киева не будут выдвигать ни народного депутата Николая Тищенко, ни нынешнего министра культуры Александра Ткаченко.

Ранее мы писали, что конкуренция за право баллотироваться от “Слуги народа“ в мэры Киева становится более жесткой. “Страна“ разбирала, какая сейчас ситуация перед местными выборами внутри политической силы.