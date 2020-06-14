Кулеба о Минском процессе: На аппарате ИВЛ

Минский процесс по мирному урегулированию на Донбассе находится "на аппарате искусственной вентиляции легких", но его жизнеспособность поддерживает Украина с помощью Германии и Франции, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу.

По его словам, в вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.

"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что в таком случае аргументы России о якобы саботаже Минска со стороны Украины выглядят абсурдно на фоне действий дипломатов. При этом международные партнеры признают конструктивность предложений Украины и попытки найти решение.

"Я бы сказал, Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", - отметил Кулеба.