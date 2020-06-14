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Кулеба о Минском процессе: На аппарате ИВЛ

Комментариев: 1
Министр иностранных дел считает, что в вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.
Кулеба охарактеризовал Минский процесс
Кулеба охарактеризовал Минский процесс
Цензор.нет
 
Минский процесс по мирному урегулированию на Донбассе находится "на аппарате искусственной вентиляции легких", но его жизнеспособность поддерживает Украина с помощью Германии и Франции, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу.
 
По его словам, в вопросе урегулирования на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией.
 
"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив", - отметил Кулеба.
 
 
Он подчеркнул, что в таком случае аргументы России о якобы саботаже Минска со стороны Украины выглядят абсурдно на фоне действий дипломатов. При этом международные партнеры признают конструктивность предложений Украины и попытки найти решение.
 
"Я бы сказал, Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", - отметил Кулеба.
 
Напомним, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявлял, что Украина могла бы выйти из минских соглашений, поскольку их действие закончилось.
 
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Теги: МИД Украины, переговоры в Минске, минские договоренности, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pepsomen    14.06.2020, 18:10
Оценка:  -23
Pepsomen
Обдолбыш упорото-очкастый,это ты на аппарате ИВЛ от невменоза!Пока особого статуса территориям ЛДНР не будет,ничего не будет.Кукарекать ты можешь продолжать сколько угодно.Но это кукарекание ничего не стоит,как и ты сам.)))))))))))
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