Взятка руководству НАБУ и САП: Отстранение чиновника и залог
Высший антикоррупционный суд назначил бывшему директору по правовым вопросам компании Burisma Андрею Киче меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен.
Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины руководству НАБУ и САП, отстранен от обязанностей, назначена проверка столичной налоговой, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего.
"С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.
Сейас Высший антикоррупционный суд избирает Ильяшенко меру пресечения.
А вот другому фигуранту дела о взятке бывшему директору по правовым вопросам компании Burisma Андрею Киче, Высший антикоррупционный суд меру пресечения уже назначил, в виде ареста с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен.
В кэше Google можно найти информацию о Киче с сайта Burisma. Там говорилось, что он начал профессиональную деятельность в группе Burisma с должности юриста в 2003 году и был назначен директором по правовым вопросам в 2007 году. В его основные обязанности входило юридическое сопровождение всех сделок M&A и деятельности Burisma Group, проведение юридического аудита потенциальных инвестиций.
Напомним, что детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником взятки в размере шести миллионов долларов руководителю САП Назару Холодницькому и руководству НАБУ за закрытие уголовного дела против него.
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