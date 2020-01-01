Взятка руководству НАБУ и САП: Отстранение чиновника и залог

Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины руководству НАБУ и САП, отстранен от обязанностей, назначена проверка столичной налоговой, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего.

"С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.

Сейас Высший антикоррупционный суд избирает Ильяшенко меру пресечения.

А вот другому фигуранту дела о взятке бывшему директору по правовым вопросам компании Burisma Андрею Киче, Высший антикоррупционный суд меру пресечения уже назначил, в виде ареста с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен.