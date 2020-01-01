Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взятка руководству НАБУ и САП: Отстранение чиновника и залог

Комментариев: 0
Высший антикоррупционный суд назначил бывшему директору по правовым вопросам компании Burisma Андрею Киче меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен.
По делу о рекордной в Украине взятке начались суды
По делу о рекордной в Украине взятке начались суды
Скриншот видео
 
Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины руководству НАБУ и САП, отстранен от обязанностей, назначена проверка столичной налоговой, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
 
Глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего.
 
"С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.
 
Сейас Высший антикоррупционный суд избирает Ильяшенко меру пресечения.
 
 
А вот другому фигуранту дела о взятке бывшему директору по правовым вопросам компании Burisma Андрею Киче, Высший антикоррупционный суд меру пресечения уже назначил, в виде ареста с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен.
 
В кэше Google можно найти информацию о Киче с сайта Burisma. Там говорилось, что он начал профессиональную деятельность в группе Burisma с должности юриста в 2003 году и был назначен директором по правовым вопросам в 2007 году. В его основные обязанности входило юридическое сопровождение всех сделок M&A и деятельности Burisma Group, проведение юридического аудита потенциальных инвестиций.
 
Напомним, что детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником взятки в размере шести миллионов долларов руководителю САП Назару Холодницькому и руководству НАБУ за закрытие уголовного дела против него.
 
 
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, взятка, налоговая, НАБУ, САП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь