В Одессе умерла участница ультрамарафона, которой стало плохо на забеге

Во время спортивных соревнований Ультра-Трейл Куяльник в Одесской области исчезла участница Екатерина Катющева, девушку искали другие участники марафона, полиция и волонтеры.

Участница соревнований Ультра-Трейл Куяльник в Одесской области Екатерина Катющева, которой стало плохо на забеге и ее искали 8 часов, умерла, сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook.

"К сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", - сообщил Соколов.

Екатерина исезла во время соревнований. Ее нашли через 8 часов поисков. Оказалось, что она получила тепловой удар, а затем переохлаждение. Спортсменка отстала от других участников забега через два часа соревнования, и ее уже никто не видел. Участница соревнования сначала пострадала от теплового удара, а потом, когда стемнело, получила переохлаждение.