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В Одессе умерла участница ультрамарафона, которой стало плохо на забеге

Комментариев: 2
Во время спортивных соревнований Ультра-Трейл Куяльник в Одесской области исчезла участница Екатерина Катющева, девушку искали другие участники марафона, полиция и волонтеры.
Девушка потерялась на ультрамарафоне и умерла
Девушка потерялась на ультрамарафоне и умерла
УП
 
Участница соревнований Ультра-Трейл Куяльник в Одесской области Екатерина Катющева, которой стало плохо на забеге и ее искали 8 часов, умерла, сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook.
 
"К сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", - сообщил Соколов.
 
Екатерина исезла во время соревнований. Ее нашли через 8 часов поисков. Оказалось, что она получила тепловой удар, а затем переохлаждение. Спортсменка отстала от других участников забега через два часа соревнования, и ее уже никто не видел. Участница соревнования сначала пострадала от теплового удара, а потом, когда стемнело, получила переохлаждение.
 
Поиски осложняло то, что марафон проиходил в Куяльницком лимане: днем там было очень жарко, а ночью холодно. Кроме того, вечером пошел дождь, из-за чего часть лимана начало подтапливать.
 
Сообщалось, что здоровью девушки ничего не угрожает, но оказалось, что это не так.
 
Напомним, что из-за пандемии коронавируса впервые за 124-летнюю историю отменили Бостонский марафон.
 
 
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Теги: соревнования, Одесская область, марафон, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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GreenPeace!    14.06.2020, 22:44
Оценка:  0
GreenPeace!
В 26 лет тепловой удар..ну я бы первое на что обратила внимание:в ее возрасте,как медик...на инсульт или инфаркт.Тепловой удар...маловероятно.
LeonMaster    14.06.2020, 23:17
Оценка:  0
LeonMaster
Тепловой удар у человека пролежавшего без сознания с обеда под палящим солнцем в +35 маловероятно. Ну да, главное быть из нужной династии или в нужные кабинеты торбы носить, наши медики они такие.

Скорее всего такой же фельдшер приехал с такими же знаниями по патану.
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