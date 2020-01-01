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Число COVID-19 на Буковине выросло почти до четырех тысяч человек

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За прошедшие сутки Черновицкий лабораторный центр исследовал 376 образцов на коронавирусную инфекцию нового типа.
В Черновицкой области еще 43 человека заболели на коронавирус
В Черновицкой области еще 43 человека заболели на коронавирус

За последние сутки на Буковине зарегистрировали 43 новых случая заражения COVID-19. В общем коронавирусную инфекцию в регионе подтвердили у 3964 человек. Об этом, в воскресенье, 14 июня, заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

"На Буковине сегодня, 14 июня, официально подтверждено еще 43 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр исследовал 376 образцов", - сообщил глава ОГА. 

Он добавил, что в то же время 18 буковинцев одолели COVID-19 - они дважды получили отрицательный результат тестов.

Общая численность инфицированных в Черновицкой области с первого установленного случая составляет 3964 человека.

Черновицкая область остается в числе регионов, где показатель инфицирования - наибольший. 

Ранее в воскресенье стало известно, что в Украине за сутки выявили 648 новых случаев заражения COVID-19. Это существенно меньше рекордного показателя в 753 заболевших, о которых сообщалось накануне.

 

Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Украине, возврат к жесткому карантину не рассматривается.

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Теги: эпидемия, Буковина, пандемия, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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