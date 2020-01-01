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На Закарпатье нашли гриб-гигант

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В Карпатских лесах в разгаре сезон "тихой" охоты. Местные делятся фотографиями своих трофеев.
На Закарпатье в сезон "тихой" охоты нашли гриб-великан
На Закарпатье в сезон "тихой" охоты нашли гриб-великан
Іван Маринець

На Закарпатье в сезон "тихой" охоты нашли гриб-великан. Об этом сообщает Карпатский объектив.

Портал пишет, что белый гриб, необычайно больших размеров был найден в селе Тышово Воловецкого района, Закарпатской области. 

Снимок с грибом разместил Иван Маринец. В то же время, мужчина не уточнил ни размеры гриба ни вес находки. 

Ранее житель Волыни Юрий Босак с Локач собрал возле собственного дома гигантских опят. Ежегодно, по его словам, он собирает осенью грибы прямо у дома. Также, во Львовской области грибники нашли белый гриб гигантских размеров.

Как известно, в Карпатах растут грибы невероятных размеров. Грибники активно делятся в сети своими находками.

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Теги: рекорд, Закарпатье, грибы, гигант
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Источник: korrespondent.net

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