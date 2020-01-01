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В Донецкой области вспышка коронавируса

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Из 42 заболевших в относительно благополучном регионе за минувшие сутки шестеро оказались медицинскими работниками.
Существующая динамика заболеваемости может привести к ужесточению карантина
Существующая динамика заболеваемости может привести к ужесточению карантина
duzhe.fm
 
За воскресенье, 14 июня, в Донецкой области COVID-19 заболели 42 человека, что является рекордным значением. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
 
По его данным, в Краматорске инфицированы восемь человек, в Дружковке – шесть человек, в том числе пять - медики. В Марьинском районе также шесть зараженных, из них один – медик. В Селидово и Бахмуте по четверо вновь заболевших. 
 
 
Напомним, в 11 регионах Украины превышен показатель инцидентности заболеваемости коронавирусом. Самая тяжелая ситуация на Волыни и в Черновицкой области.
 
Как сообщалось ранее, Киев догоняет Черновицкую область по количеству инфицированных коронавирусом. В столице уже 3838 подтвержденных случая заболевания COVID-19 - на 31 меньше, чем в Черновицкой области.

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Теги: эпидемия, Донецкая область, карантин, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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