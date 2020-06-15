Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, один раненый

Противник использовал запрещенные минометы калибра 120 мм, а также вооружение БМП и гранатометы.

С начала текущих суток потерь у ООС нет mil.gov.ua

Сепаратисты в течение минувших суток обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 15 раз.

Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

Читай также: Мина сепаратистов попала в жилой дом на Донбассе

Зафиксирован огонь противника вблизи Луганского, недалеко от Орехово и Травневого, дважды возле Хутора Вольного, по два раза вблизи Авдеевки и Каменки, а также неподалеку от Марьинки и возле Песков.

В результате один военнослужащий получил ранение. Противник использовал запрещенные минометы калибра 120 мм, а также вооружение БМП, гранатометы, пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Читай также: От взрыва гранаты в Одесской области пострадали пять человек

Обстрелы участились ближе к вечеру. Украинские военные ответным огнем подавили активность противника. По данным разведки, один из сепаратистов был ликвидирован.

С начала текущих суток противник активности не проявлял, потерь среди украинских военных нет.

Напомним, сепаратисты применили артиллерию. Ответным огнем украинские военные уничтожили троих и ранили двух сепаратистов, утверждают в штабе ООС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.