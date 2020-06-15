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Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, один раненый

Комментариев: 2
Противник использовал запрещенные минометы калибра 120 мм, а также вооружение БМП и гранатометы.
С начала текущих суток потерь у ООС нет
С начала текущих суток потерь у ООС нет
mil.gov.ua
Сепаратисты в течение минувших суток обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 15 раз.
Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.
 
Зафиксирован огонь противника вблизи Луганского, недалеко от Орехово и Травневого, дважды возле Хутора Вольного, по два раза вблизи Авдеевки и Каменки, а также неподалеку от Марьинки и возле Песков.
 
В результате один военнослужащий получил ранение. Противник использовал запрещенные минометы калибра 120 мм, а также вооружение БМП, гранатометы, пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. 
 
Обстрелы участились ближе к вечеру. Украинские военные ответным огнем подавили активность противника. По данным разведки, один из сепаратистов был ликвидирован.
 
С начала текущих суток противник активности не проявлял, потерь среди украинских военных нет.

Напомним, сепаратисты применили артиллерию. Ответным огнем украинские военные уничтожили троих и ранили двух сепаратистов, утверждают в штабе ООС.

 

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Теги: донбасс, обстрел, Перемирие на Донбассе, Потери Украины в АТО
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Комментариев (2)
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Zukoxress    15.06.2020, 09:50
Оценка:  -23
Zukoxress
БМ,хватит об этой войнушке писать!Не до неё сейчас!
ЗаелоПластинку    15.06.2020, 09:59
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
У вас какие-то дела на ботоферме новые появились? Из-за судебного процесса по MH-17 приходиться на иностранных сайтах фейки разгонять?
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