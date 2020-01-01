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Украинский военный ранен на Донбассе

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Противник использовал запрещенные минометы калибра 120 мм, а также вооружение БМП и гранатометы.
С начала текущих суток потерь у ООС нет
С начала текущих суток потерь у ООС нет
mil.gov.ua
 
Позиции военнослужащих Объединенных сил на Донбассе в течение воскресенья, 14 июня, были 15 раз обстреляны со стороны сепаратистов. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.
 
 
Зафиксирован огонь противника вблизи Луганского, недалеко от Орехово и Травневого, дважды возле Хутора Вольного, по два раза вблизи Авдеевки и Каменки, а также неподалеку от Марьинки и возле Песков.
 
В результате один военнослужащий получил ранение. Противник использовал запрещенные минометы калибра 120 мм, а также вооружение БМП, гранатометы, пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. 
 
Обстрелы участились ближе к вечеру. Украинские военные ответным огнем подавили активность противника. По данным разведки, один из сепаратистов был ликвидирован.
 
С начала текущих суток противник активности не проявлял, потерь среди украинских военных нет, сообщили в штабе ООС.
 
Напомним, за минувшие сутки, 13 июня, подразделения сепаратистов 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один украинский военный, еще двое ранены.

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Теги: донбасс, обстрел, Перемирие на Донбассе, Потери Украины в АТО
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Источник: korrespondent.net

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