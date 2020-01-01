Украинский военный ранен на Донбассе

Противник использовал запрещенные минометы калибра 120 мм, а также вооружение БМП и гранатометы.

С начала текущих суток потерь у ООС нет mil.gov.ua

Позиции военнослужащих Объединенных сил на Донбассе в течение воскресенья, 14 июня, были 15 раз обстреляны со стороны сепаратистов. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

Зафиксирован огонь противника вблизи Луганского, недалеко от Орехово и Травневого, дважды возле Хутора Вольного, по два раза вблизи Авдеевки и Каменки, а также неподалеку от Марьинки и возле Песков.

В результате один военнослужащий получил ранение. Противник использовал запрещенные минометы калибра 120 мм, а также вооружение БМП, гранатометы, пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы участились ближе к вечеру. Украинские военные ответным огнем подавили активность противника. По данным разведки, один из сепаратистов был ликвидирован.

С начала текущих суток противник активности не проявлял, потерь среди украинских военных нет, сообщили в штабе ООС.

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