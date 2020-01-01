Разумков об отставке Авакова: “А на кого заменить?”

Спикер рассказал, как отнесся к инициативе.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что считает Арсена Авакова “сильным министром внутренних дел”, которого пока некем заменить.

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Об этом глава парламента рассказал в интервью изданию Буквы.

По словам Разумкова, лично у него пока нет кандидатуры на пост главы МВД в случае отставки Арсена Авакова.

На кого заменить? Покажите альтернативу. У меня нет кандидатуры, на которую можно было бы заменить. Я не говорю, что он хороший или плохой, я выхожу из сегодняшних реалий. Если есть кандидатуры, то говорите. Думаю, что и премьер может прислушаться, - сказал Разумков.

Также спикер парламента отметил, что с главой МВД Аваковым на данный момент у него конструктивные отношения, как и с другими министрами.

Считаю, что он сильный министр, - заявил Разумков.

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Он также добавил, что "очень редко" предлагал кандидатов на должности.

Напомним, Разумков рассказал, как отреагирует на увольнение. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на него никогда не давили из Офиса президента из-за принятия того или иного закона.

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