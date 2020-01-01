В Сваляве вандалы осквернили мемориал возле Стены плача

В МИД считают, что это провокацией для дестабилизации отношений с Венгрией.

Осквернение части Стены плача в Свалявском мемориальном парке является спланированной попыткой дестабилизировать ситуацию в Закарпатской области. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава МИД Украины Дмтирий Кулеба.

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Инцидент произошел вечером 13 июня.



"Печальной новостью выходных стала информация о вандализме в важном месте для украинцев венгерского происхождения - у Стены плача в Свалявском мемориальном парке. Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Закарпатье, кто-то хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией", - отметил министр иностранных дел.

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По словам дипломата, правоохранители разыскивают всех, кто мог быть причастным к акту вандализма.



"Убежден, виновных обязательно найдут и накажут, как это было с поджигателями Венгерского дома в Ужгороде. Несмотря на все словесные и физические провокации, верю, что Украина и Венгрия способны найти взаимоприемлемые решения, чтобы урегулировать спорные вопросы, не пересекая красных линий одной из сторон", - написал он.

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Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что намерен работать с венгерскими коллегами.



"Украинцы венгерского происхождения, как и представители других национальных меньшинств, являются важной и неотъемлемой частью украинского общества. И я понимаю, что они не менее важны для Венгрии. Нельзя позволять использовать провокации для очередного раскручивания темы антивенгерских настроений в Украине и нагнетания напряжения в украинско-венгерских отношениях", - резюмировал министр.

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