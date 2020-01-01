В Северодонецке полицейский сбросил жену из четвертого этажа

Девушка пыталась звать на помощь.

В ночь на 9 июня в Северодонецке Луганской области сержант полиции Алексей Конев выбросил свою супругу с балкона 4 этажа их квартиры. Кроме того, женщина предварительно была избита. После этого он не давал соседям вызвать полицию или скорую, требуя сначала набрать своего отчима, который занимает высокую должность в правоохранительных органах.

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Об этом сообщила Дарья Петрик в Instagram.

По данным Дарьи, инцидент произошел на улице Менделеева в 2 часа ночи. Муж выбросил свою жену с 4 этажа из балкона. Потерпевшей - 27 лет, ее зовут Дарья Конева(Нестеренко).

Потерпевшая с ребенком Инстаграм/Дария Петрик

Подозреваемый Инстаграм/Дария Петрик

В этот вечер ее муж был в нетрезвом состоянии, спровоцировав ссору, он начал ее швырять по квартире, давать пощечины, выкручивая руки. Это все происходило на глазах у годовалой дочери, которая от увиденного была просто в ужасной истерике. На просьбу успокоиться хотя бы ради ребенка, он продолжал еще больше издеваться, забрал у нее телефон, тем самым лишив её возможности сделать звонок о помощи, постоянно угрожая, что убьет ее, а ребёнка оставит себе! Она выбежала на балкон, начала звать на помощь и просила людей вызвать полицию, - сказано в сообщении.

Подозреваемый работает в полиции Инстаграм/Дария Петрик

По предварительной информации, мужчина после этого угрожал выбросить жену из балкона. Затем он осуществил свои угрозы.

Он побежал за ней и приказывал заткнуться, иначе сказал что выбросит ее из окна. Соседи это все слышали, свидетели этому есть! В итоге он схватил ее на руки и вытолкнул с балкона с четвёртого этажа! Когда она упала, на глухой звук и шум сбежались все соседи, а он оставался в квартире, и выбежал позже, когда соседка начала делать попытки позвонить в скорую и полицию, он начал выхватывать телефон из рук, приговаривая, чтобы ни кто ни куда не звонил, сказал что сначала он позвонит своему папе. Полицию и скорую помощь вызвали соседи напротив стоящего дома, - рассказала Дарья.

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Хуже всего, что после падения женщина находилась в сознании и утверждала, что с балкона ее выбросил супруг, а также что в квартире остался маленький ребенок.

Женщина находится в больнице Инстаграм/Дария Петрик

У нее множественные травмы Инстаграм/Дария Петрик

Она в это время была в сознании, несмотря на болевой шок, она молила о помощи ,постоянно повторяя, что это муж ее выбросил с балкона и просила соседку забрать её дочь с квартиры ... Этого "героя" зовут Алексей Александрович Конев, он сержант главного управления полиции в Северодонецке, а также его отчим, Гусак Руслан Валентинович, является подполковником полиции в отставке, в данный момент работает там же штабистом, также в Северодонецке, - сказано в сообщении.

Напомним, в Днепре 20-летний студент оставил на мониторе компьютера предсмертную записку и прострелил себе голову. Трагедия произошла в квартире, где парень проживал вместе с родителями.

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