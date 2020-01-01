Смягчение карантина перепутали с его отменой, - Степанов

Министр призвал соблюдать карантинные меры.

Последние несколько дней в Украине наблюдается стремительный рост числа инфицированных коронавирусом. Страна даже побила несколько Также в стране увеличивается количество госпитализированных с Covid-19 и пневмонией.

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Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, причиной этому служит тот факт, что люди перепутали смягчение карантина с его отменой.

Уже на протяжении нескольких дней мы видим количество подтвержденных заражений на уровне больше 650. Мы ставим рекорды по заболеваемости. Я думаю, нам нужно просто посмотреть на улицы, на многочисленные видео, которые есть в интернете, в социальных сетях - о том, что у нас происходит, в том числе в клубах, что у нас происходит в других местах. Люди почувствовали полную отмену карантина. Именно потому мы видим такое количество людей, которые болеют, видим рост заболеваемости, - сказал Степанов.

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При этом Степанов отметил, что растет и число госпитализированных пациентов - все по той же причине.

У нас растет количество госпитализированных лиц, количество людей с пневмонией. Все это - прямое следствие того, что смягчение карантина перепутали с отменой. Это происходит в голове наших граждан, - заявил Максим Степанов.

Напомним, за последние сутки в Украине было зафиксировано 656 новых случаев коронавируса. Из них 171 человек вылечился и 12 погибли.

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