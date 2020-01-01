В Одессе представляют нового командующего ВМСУ

Церемония представления нового командующего ВМСУ Алексея Неижпапы проходит в одесском Доме офицеров.

15 июня в Одессе нового командующего Военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексея Неижпапу торжественно представляют в Одессе личному составу ВМСУ. Об этом информирует местное издание Думская.

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Неижпапу представляет министр обороны Андрей Таран, который прибыл в Одессу на военно-транспортном самолете Ан-26.



Церемония представления нового командующего ВМСУ проходит в одесском Доме офицеров.

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Контр-адмирал Алексей Неижпапа родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Он получил образование в Севастопольском военно-морском институте. Неижпапа служил на корвете "Луцк" и тральщике "Черкассы", был командиром зенитной ракетной батареей на фрегате "Севастополь".



С 2006 по 2007 год он работал заместителем командира Южной военно-морской базы.

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С 2007 по 2008 годы занимал должность первого заместителя командира первой бригады надводных кораблей. В 2008 он возглавил это соединение и пробыл на посту до 2012 года.



В 2012 году он стал первым заместителем начальника штаба командования ВМСУ, и был временным руководителем академии военно-морских сил.



В январе 2015 года Неижпапу назначили заместителем командующего ВМСУ по боевой подготовке.



Напомним, президент Владимир Зеленский 11 июня подписал указ о назначении Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

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