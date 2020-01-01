Сразу две туристические группы пришлось выручать спасателям и местным жителям.

В Карпатах поднявшаяся река отрезала от мира две группы туристов

В Карпатах поднявшаяся река отрезала от мира две группы туристов

В Богородчанском районе Ивано-Франковской области из-за внезапного поднятия воды в реке Манявка застряли две туристические группы, которые возвращались от Манявского водопада. В составе обеих групп есть дети. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

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“14 июня в 20:35 в Службу спасения “101“ поступило сообщение о том, что в селе Манява Богородчанского района, возвращаясь с Манявского водопада из-за внезапного повышения уровня воды в реке Манявка застряла туристическая группа из 18 человек, в том числе 3 детей“, - сказано в сообщении.

В 21:38 для оказания помощи выехали спасатели Ивано-Франковского поисково-спасательного отделения специализированной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда Управления ГСЧС в области, 5 человек на 2 единицах техники, в том числе и на снегоболотоходе “Богун“.

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15 июня в 00:20 спасатели со спецтехникой прибыли к месту нахождения группы из 10 туристов, в том числе 3 детей, а также их автомобиля. Еще одна группа туристов в количестве 12 человек, в том числе 3 детей, на 4 квадроциклах находилась неподалеку.

Из-за высокого уровня воды в притоках реки применить снегоболотоход оказалось невозможно, поэтому спасатели осуществляли переправу с помощью спасательных веревок.

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Около 6 утра в понедельник, 15 июня, в спасении туристов задействовали также грузовой автомобиль повышенной проходимости, принадлежащий местному жителю, который вечером также прибыл к месту происшествия для оказания помощи. С его помощью через водные преграды переправили первую группу туристов из 10 человек, в том числе 3 детей. Их состояние удовлетворительное.

Вторую группу удалось перевести через реку в селе Манява уже в 9:50 утра. В составе этой группы были 12 туристов, в том числе 3 детей.

Все туристы находятся в безопасном месте, в медицинской помощи не нуждаются, - отметили спасатели.

Напомним, непогода обесточила 80 населенных пунктов Украины. Отключение электричества произошло в ряде населенных пунктов в семи областях. Больше всего - в Черновицкой.

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