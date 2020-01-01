Сели в такси и исчезли: во Львове пропали две школьницы

Девушки сели в такси и пропали.

Во Львове пропали две школьницы: 14-летняя Савка Виктория и 13-летняя Лукова Ирина.

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Об этом сообщает львовский депутат Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Известно, что девочек вечером посадили в такси родственники из Рясного-2. Водитель должен был их привезти к дому, но подростки домой так и не попали.

По предварительной информации, школьницы сели в такси Renault Kangoo желтого цвета. С водителем связались полицейские и провели с ним разговор в Шевченковском отделе полиции. Мужчина сообщил, что девушки вышли на ул. Шевченко, 358 возле магазина "Сильпо" в Рясном, а он продолжил работать.

Позже в пресс-службе львовской полиции отметили, что девочек объявили в розыск.

К розыску несовершеннолетних привлечены сотрудники Шевченковского отдела полиции, а также службы и подразделения полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места пребывания девушек, - сообщили в полиции.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "без вести пропавшие".

Напомним, киевлянин уговорил школьниц сняться в порно и заняться проституцией. В Киеве арестован мужчина, организовавший незаконный бизнес с участием несовершеннолетних девушек.

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