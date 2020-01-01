В Одессе мужчина пришел в райотдел и там избил полицейского

Свою мотивацию злоумышленник не объяснил.

В Одессе полицейские задержали 35-летнего уроженца Кировоградской области, который напал на работника правоохранительных органов. Об этом информирует пресс-служба одесской полиции.

Читай также: На Львовщине сельский голова сломал руку экс-бойцу Нацгвардии

“Правонарушитель обратился к сотрудникам Малиновского отдела полиции с вопросом, как добраться до миграционной службы. Когда помощник дежурного начал объяснять мужчине, тот набросился на полицейского и нанес несколько ударов по голове“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения полицейскому понадобилась медицинская помощь. Злоумышленника оперативно задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Читай также: В Хмельницком агрессивная компания наркоманов напала на патрульных

Ему уже сообщили о подозрении по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Своих действий мужчина не объясняет, его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщил заместитель начальника следственного отдела Малиновского ОП Виктор Сухой.

Напомним, в Черновицкой области мужчина отстреливался от копов при попытке побега. Он был ранен ответным огнем. Огнестрельные ранения получили двое спецназовцев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.