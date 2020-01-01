Банкомат ошибочно выдал украинцу 40 тысяч гривен: мужчина вернул деньги

Появился фотофакт благородного поступка мужчины.

Житель города Берегово Закарпатской области Сергей при попытке снять наличные в банкомате вместо запрашиваемых 4 тысяч грн получил 40 000 грн.

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Об этом сообщает Мукачево.net.

По предварительной информации, мужчина пытался снять в банкомате 8000 гривен двумя платежами. Имеющихся купюр в банкомате было только по 100 гривен.

Сергей изначально снял первые 4 тысячи гривен, потом повторил операцию. Между тем, первая операция прошла успешно, а после второй банкомат выдал ему 40 купюр номиналом в 1000 гривен.

Соблазна присвоить деньги не было, сразу же решил позвонить на горячую линию банка, - рассказал мужчина.

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К слову, в банке рассказали, что такое произошло из-за ошибки при пополнения банкомата. Вероятнее всего, номинал в 1000 гривен новый, поэтому инкассаторы просто перепутали.

Фотофакт Мукачево.net

Напомним, большинство банковских отделений вернулись в обычный режим работы. После ослабления карантинных ограничений почти вся банковская инфраструктура восстановила работу.

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