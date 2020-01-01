Под Житомиром копы вытащили из-под поезда мать с 5-летней дочкой

Женщина пыталась убить себя и ребенка. Полицейские предотвратили трагедию за секунды до непоправимого .

В Житомирской области полицейские спасли женщину, которая вместе с ребенком хотела броситься под поезд. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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“14 июня на спецлинию 102 поступило сообщение от мужчины о намерении его сестры совершить самоубийство вместе с 5-летней дочерью. Заявитель просил полицейских спасти обоих, поскольку сам физически не успевал добраться до них. К счастью, правоохранители были неподалеку и вовремя выхватили женщину с ребенком из-под поезда“, - говорится в сообщении.

Как выяснилось впоследствии, 45-летняя жительница Романовского района области после ссоры с родственниками решила лишить жизни себя и маленькую дочь. В телефонном разговоре с братом она сказала о своем намерении и положила трубку.

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Мужчина несколько раз пытался снова связаться с ней, но женщина более не отвечала. Как выяснилось позднее, она оставила телефон в доме, а сама отправилась в направлении железнодорожных путей. Именно тогда заявитель и позвонил на 102 и рассказал о ситуации, сообщив ориентировочные координаты и возможный маршрут сестры.

К счастью, мы были недалеко, всего в нескольких километрах и сразу отправились туда. Женщину с ребенком мы заметили далеко от станции, они двигались по пути. Мы сразу побежали к ним, - рассказал полицейский Виталий Ришевский.

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Первым до матери с ребенком успел добежать полицейский Михаил Пясковский. Он вытолкал обеих с колеи за считанные секунды перед тем, как по рельсам промчался поезд.

Уже потом мы поговорили с женщиной, которая имела явные признаки опьянения. И она не стала отрицать очевидное и подтвердила, что собиралась убить себя и ребенка, - говорит Михаил.

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Мать и ребенка осмотрели врачи. Девочку передали родственникам, пока социальные службы будут решать вопрос дальнейшего безопасного воспитания. А в отношении женщины полицейские оформили административные материалы сразу по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. Продолжается проверка.

Напомним, в Днепре пьяная женщина бросилась под трамвай. К счастью, ее попытка не увенчалась успехом, и она ударилась в боковую часть трамвая.

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