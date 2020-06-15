Смерть бегуньи на марафоне: полиция узнала о трагедии от СМИ

Появились детали трагедии в Одессе.

Врачи Одесской областной клинической больницы, куда привезли участницу марафона "Ультра-Трейл Куяльник" Екатерину Катющеву и где она вскоре скончалась, не проинформировали о ее смерти полицейских.

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Об этом сообщает ТСН.

В полиции рассказали, что о трагедии узнали от журналистов, что их очень возмутило.

Сейчас полиция района Одессы, где расположена больница, выясняет все обстоятельства. По факту смерти будет открыто производство, но по какой квалификации, пока говорить рано, - сообщили в полиции.

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Кроме того, в больнице и вовсе отказались комментировать, почему не уведомили правоохранителей о смерти девушки. Медики даже не смогли подтвердить то, что Екатерина Катющева была к ним доставлена.

Не знаю, поступала ли она к нам. Отправьте нам запрос, и мы вам ответим. Больше я ничего не буду комментировать, - сообщили журналистам в приемной главврача больницы.

Напомним, в Одессе умерла участница ультрамарафона, которой стало плохо на забеге. Во время спортивных соревнований Ультра-Трейл Куяльник в Одесской области исчезла участница Екатерина Катющева, девушку искали другие участники марафона, полиция и волонтеры.

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