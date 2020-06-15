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Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в ВР

Комментариев: 3
Выборы в Раду на 208 округе пройдут этой осенью.
Тимошенко и Ляшко встречались в киевском кафе 10 июня
Тимошенко и Ляшко встречались в киевском кафе 10 июня
Татьяна Лупова/Facebook

Глава политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко объявила, что ее партия поддержит кандидатуру Олега Ляшко на парламентских выборах, которые пройдут осенью на 208 округе в Черниговской области. Об этом Тимошенко сообщила во время брифинга в Раде. 

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Тимошенко заявила, что поддержит на округе Ляшко и призвала другие патриотические силы также консолидироваться вокруг лидера "Радикальной партии".

"На 208 округе все украинские силы должны объединиться. Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил. Мы не будем выдвигать своего кандидата", - сказал она.

В свою очередь, Ляшко уже поблагодарил лидера "Батькивщины" на своей странице в Twitter.

Напомним, 10 июня Тимошенко и Ляшко засветились вдвоем в киевском кафе.

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Комментариев (4)
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xapi3mat    15.06.2020, 14:39
Оценка:  0
xapi3mat
демократия процесс хорошый - ниче не сделал для народа - дасвиданя!
Путин-Xyйло    15.06.2020, 14:41
Оценка:  0
Путин-Xyйло
В сравнении с Зеленью и ничего плохого не сделал.
Dimon-111    15.06.2020, 14:00
Оценка:  0
Dimon-111
реанимация Скотынякы
Путин-Xyйло    15.06.2020, 14:40
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Вот бы он был велюровым Зельцем...
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