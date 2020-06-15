Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в ВР

Выборы в Раду на 208 округе пройдут этой осенью.

Глава политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко объявила, что ее партия поддержит кандидатуру Олега Ляшко на парламентских выборах, которые пройдут осенью на 208 округе в Черниговской области. Об этом Тимошенко сообщила во время брифинга в Раде.

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Тимошенко заявила, что поддержит на округе Ляшко и призвала другие патриотические силы также консолидироваться вокруг лидера "Радикальной партии".



"На 208 округе все украинские силы должны объединиться. Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил. Мы не будем выдвигать своего кандидата", - сказал она.



В свою очередь, Ляшко уже поблагодарил лидера "Батькивщины" на своей странице в Twitter.

Напомним, 10 июня Тимошенко и Ляшко засветились вдвоем в киевском кафе.

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