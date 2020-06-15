Известно, как Зеленский будет работать на самоизоляции

Ляшко рассказал, как будет работать президент на самоизоляции.

У первой леди страны Елены Зеленской подтвердился коронавирус, поэтому президент теперь будет находиться на самоизоляции.

Читай также: Киевскую ячейку "Слуги Народа" возглавил Николай Тищенко

Условия его работы озвучил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

Ляшко рассказал, что вопрос изоляции президента прописан в постановлении Кабинета министров, но следует понимать, что главе государства регулярно проводят тесты.

Это первое лицо, принимающее решение ключевые для государства, поэтому эпидемиологи могут прописать определенный режим работы, чтобы, соблюдая эпидемическую безопасность, президент продолжал работу и выполнять должностные обязанности, - сказал Ляшко.

Читай также: Студию "Квартал 95" обвинили в плагиате

Он также добавил, что в той или иной степени изоляция будет, но сейчас Зеленский много работает в режиме онлайн, проводит много селекторных совещаний в режиме онлайн.

Напомним, Зеленский просит нардепов быстрее принять закон о поддержке культуры. ВРУ поддержала законопроект № 3377 в первом чтении.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.