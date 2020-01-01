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Велосипед, маска и мешочки с нутом: что дарили Зе иностранные коллеги

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Чаще всего президенту дарили сувениры и книги.
В Эстонии Зеленскому подарили велосипед
В Эстонии Зеленскому подарили велосипед
УП

За первый год каденции президента Владимиру Зеленскому иностранные коллеги ему чаще всего дарили книги, картины и сувениры. Были и необычные подарки - дозиметр и мешочки с горохом нут и с семенами кориандра. 

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Об этом сообщили в Офисе президента в ответ на информационный запрос 112.ua.

Отмечается, что согласно распоряжению главы Администрации президента Украины, подарки, которые поступают на имя главы государства, один раз в год передаются в постоянно действующую экспозицию Фонда президентов Украины Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского.

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Известно, что президенту Зеленскому чаще всего дарили: книги, картины, макеты военной техники, сувениры, посуду, ручки, галстуки. Между тем, гаранту приходилось принимать и необычные подарки.

В частности, среди необычных подарков были:

  • дозиметр, полученный во время рабочей поездки на ЧАЭС;
  • велосипед Ampler - подарок от президента Эстонии;
  • маска для сна (во время визита в Эстонскую Республику);
  • мешочки с горохом нут и с семенами кориандра, которые подарили во время визита в Турецкую Республику.

Напомним, известно, как Зеленский будет работать на самоизоляции. Ляшко рассказал, как будет работать президент на самоизоляции.

 

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Теги: Зеленский, подарки, коллеги
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