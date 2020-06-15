ВНО действительно могут отменить – санврач Ляшко

За несколько дней до назначенной даты оценивания Кабмин окончательно решит, следует ли его проводить.

Правительство серьезно рассматривает вариант полной отмены внешнего независимого оценивания в 2020 году, если будут значительно превышены эпидемические показатели. Об этом в комментарии LB.ua рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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“Все будет зависть от эпидситуации. В субботу на комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям мы обсуждали разные варианты: что ВНО будет проведено в запланированные даты, что оно будет перенесено и что оно будет отменено. Эпидситуация может повлиять на любой из этих вариантов, поэтому окончательное решение по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля мы примем 22 июня”, - заявил чиновник.

По словам Ляшко, если ситуация с коронавирусом в Украине останется примерно такой, как сегодня, то ВНО будет проведено в запланированные даты. Но при этом вариант полной отмены тестирования тоже возможен. Это произойдет, если в Украине будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции.

Индикаторы ещё не утверждены, но ориентировочно: когда более чем в 50% регионов будут превышены три наших показателя – инцидентность, загруженность больниц и тестирование, и если общее количество активных больных будет превышать 60 случаев на 100 тыс. населения. Сейчас эта цифра составляет 37, - пояснил главный санврач.

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Ляшко также отметил, что рост заболеваемости повлияет отнюдь не только на ВНО. При ухудшении ситуации будут закрыты в частности детские сады, которые сейчас работают.

Напомним, за последние сутки в Украине было зафиксировано 656 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии вирус обнаружен у 31 810 человек. Из них 14 253 украинца вылечились, а 901 погиб.

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