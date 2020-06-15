Мэр Днепра хочет переименовать улицу в "Тупик Коломойского"

Филатов также предлагает названия "Улица Смытая" и "Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1".

Городской голова Днепра Борис Филатов официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в “тупик Коломойского“. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Только что городской голова Днепра официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского. Также уважаемым членам комиссии на выбор предложено ещё два варианта названия: “Улица Смытая“ и “Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1“ С размещением на фасадах барельефов с изображением журналистов - авторов фальшивок. Комиссии предложено провести в Днепре широкие общественные слушания среди жителей территориальной громады с целью обсуждения новых названий“, - отмечается на странице Филатова.



Филатов объяснил, что свое предложение тем, что “контролируемый одиозным олигархом телеканал, заявил на всю Украину“, что улицу Короленко “полностью смыло дождем после дорогостоящей реконструкции“.

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“Хотя эта улица в абсолютно целом состоянии стоит себе спокойно в центре областного центра. Эта улица теперь как суслик, которую люди, называющие себя журналистами, не видят, а она есть. И теперь она станет памятником их лжи, подлости и бесчестия. ... И, да, следующая к переименованию - уничтоженная Коломойским “ДнепрАрена“. Предполагаемое новое название “АренаБена“. Далее - везде, где этот человек отметился в родном городе“, - написал Филатов.



По словам Филатова, он предложил профильной комиссии расммотреть три варианта нового название улицы: Улица Смытая, Балка “Медиахолдинга УНИАН и 1 + 1“ и тупик Игоря Валерьевича Коломойского. Мэр просит комиссию выбрать лучший из предложенных вариантов названия, руководствуясь запросами местных жителей, провести общественные слушания, и подать предложения в горсовет для утверждения.





Напомним, Зеленский рассказал о SMS-переписке с Коломойским.

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