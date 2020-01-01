Каждая область Украины будет самостоятельно решать, как ужесточать карантин

Степанов рассказал, как ужесточат карантин в областях страны.

В понедельник, 15 июня, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в постановление Кабинета Министров, которое регламентирует соблюдение карантинных мер, будут внесены некоторые изменения.

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Об этом он заявил на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам министра, изменения предусматривают то, что каждая отдельная область будет самостоятельно ужесточать ограничения.

Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации, - говорится в сообщении.

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