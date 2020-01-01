Драка под судом: Стерненко сообщил, что копы "заломали" его девушку
15 июня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве мужчины в Одессе.
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Меду группой поддержки Стерненко и полицейскими произошли столкновения, в результате чего нескольких активистов задержали.
Об этом сам Стерненко написал в не своей странице в Facebook.
Столкновения между митингующими и правоохранителями произошли возле здания Шевченковского райсуда.
Стерненко опубликовал видео, на котором видно, как двое полицейских куда-то уводят его девушку. По словам Стерненко, ее "заломали" без каких-либо причин.
Митинг под зданием суда продолжается, активисты жгут пиротехнику и скандируют речевки.
Напомним, на прошлом заседании по Стерненко также происходили стычки между группой поддержки Стерненко и полицейскими.
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