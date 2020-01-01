Драка под судом: Стерненко сообщил, что копы "заломали" его девушку

Активисты подрались с полицейскими под зданием суда.

15 июня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве мужчины в Одессе.

Читай также: Аваков: "Ни президент, ни министр не вмешиваются в дело Шеремета"

Меду группой поддержки Стерненко и полицейскими произошли столкновения, в результате чего нескольких активистов задержали.



Об этом сам Стерненко написал в не своей странице в Facebook.



Столкновения между митингующими и правоохранителями произошли возле здания Шевченковского райсуда.



Стерненко опубликовал видео, на котором видно, как двое полицейских куда-то уводят его девушку. По словам Стерненко, ее "заломали" без каких-либо причин.



Митинг под зданием суда продолжается, активисты жгут пиротехнику и скандируют речевки.

Напомним, на прошлом заседании по Стерненко также происходили стычки между группой поддержки Стерненко и полицейскими.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.