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Драка под судом: Стерненко сообщил, что копы "заломали" его девушку

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Активисты подрались с полицейскими под зданием суда.
Драка под судом: Стерненко сообщил, что копы "заломали" его девушку
Цензор

15 июня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве мужчины в Одессе.

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Меду группой поддержки Стерненко и полицейскими произошли столкновения, в результате чего нескольких активистов задержали.

Об этом сам Стерненко написал в не своей странице в Facebook.

Столкновения между митингующими и правоохранителями произошли возле здания Шевченковского райсуда. 

Стерненко опубликовал видео, на котором видно, как двое полицейских куда-то уводят его девушку. По словам Стерненко, ее "заломали" без каких-либо причин. 

Митинг под зданием суда продолжается, активисты жгут пиротехнику и скандируют речевки.

Напомним, на прошлом заседании по Стерненко также происходили стычки между группой поддержки Стерненко и полицейскими.

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