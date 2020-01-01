Под Одессой отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу

Подозреваемому 36 лет.

Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей для жителя Подольского района Одесской области, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.

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Об этом сообщают Факты.

По материалам следствия, 36-летний отчим, пребывая в состоянии алкогольного опьянения ударил падчерицу по лицу, а затем “раздел ее и, применив физическую силу, совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней”.

Несмотря на запугивания и страх, девочка рассказала о насилии родным. Известно, что до изнасилования мужчина также издевался над падчерицей.

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Подозреваемый во время допроса сознался с содеянном и подтвердил слова падчерицы.

Досудебное расследование продолжается. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, полицейские участки оснастят видеонаблюдением, чтоб исключить насилие. Чтобы исключить незаконное насилие со стороны полицейских, в полиции внедрят автоматизированную систему видеоконтроля.

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