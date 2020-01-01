У львовского депутата подтвердился COVID-19
Во Львовской области, где зафиксировано 2933 случая коронавируса, диагноз COVID-19 подтвердился у депутата горсовета Львова Ульяны Пак.
Читай также: Известно, как Зеленский будет работать на самоизоляции
Об этом пишет издание ZAXID.NET, ссылаясь на комментарий политика.
По данным издания, сегодня Ульяна Пак находится на самоизоляции.
«Я на самоизоляции уже вторую неделю. С коллегами по фракции я не встречалась давно. Всем, с кем я коммуницировала, как и рекомендовали врачи, я сообщила, что они также должны быть на самоизоляции, - рассказала Ульяна Пак.
Читай также: ВНО действительно могут отменить – санврач Ляшко
Также она отметила, что чувствует себя хорошо. Кроме того, в больнице с двусторонней пневмонией находится мать депутата. Результата ПЦР-теста пока что нет.
Напомним, каждая область Украины будет самостоятельно решать, как ужесточать карантин. Степанов рассказал, как ужесточат карантин в областях страны.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.