У львовского депутата подтвердился COVID-19

Коронавирус нашли у депутата Львовского горсовета.

Во Львовской области, где зафиксировано 2933 случая коронавируса, диагноз COVID-19 подтвердился у депутата горсовета Львова Ульяны Пак.

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Об этом пишет издание ZAXID.NET, ссылаясь на комментарий политика.

По данным издания, сегодня Ульяна Пак находится на самоизоляции.

«Я на самоизоляции уже вторую неделю. С коллегами по фракции я не встречалась давно. Всем, с кем я коммуницировала, как и рекомендовали врачи, я сообщила, что они также должны быть на самоизоляции, - рассказала Ульяна Пак.

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Также она отметила, что чувствует себя хорошо. Кроме того, в больнице с двусторонней пневмонией находится мать депутата. Результата ПЦР-теста пока что нет.

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