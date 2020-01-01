Количество смертей от COVID-19 в Украине выросло вдвое за прошлый месяц
За период с 15 мая по 15 июня количество фатальных случаев, вызванных осложнениями от коронавирусной болезни COVID-19, взросло почти в два раз - с 476 до 901. Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья.
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На сегодняшний день показатель смертности в Украине составляет 2,1 на 100 тысяч населения. При этом средний показатель по стране - 2,9%.
По статистике, мужчины чаще становятся жертвами коронавируса: умерло 473 (54%). Также более подвержены опасности люди в возрасте от 50 лет (88,3%).
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В данных регионах показатель летальности превышает средний по Украине:
- Ивано-Франковсая область(5,4%);
- Кировоградская (5,3%);
- Полтавская (4,7%);
- Черновицкая (4,3%);
- Черкасская (3,7%);
- Львовская (3,6%).
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Большинство умерших от осложнений коронавируса (70%) болели сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями почек, печени, легких, неврологическими болезням и ожирением.
За минувший месяц из-за COVID-19 умерли 40 медработников, что на 16 человек больше, чем за месяц до этого.
Напомним, местные власти каждой области Украины будет сами решать, как ужесточать карантин.
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