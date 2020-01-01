Количество смертей от COVID-19 в Украине выросло вдвое за прошлый месяц

За прошлый месяц в Украине от коронавируса умерли 425 человек.

За период с 15 мая по 15 июня количество фатальных случаев, вызванных осложнениями от коронавирусной болезни COVID-19, взросло почти в два раз - с 476 до 901. Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья.

Читай также: Известно, как Зеленский будет работать на самоизоляции

На сегодняшний день показатель смертности в Украине составляет 2,1 на 100 тысяч населения. При этом средний показатель по стране - 2,9%.



По статистике, мужчины чаще становятся жертвами коронавируса: умерло 473 (54%). Также более подвержены опасности люди в возрасте от 50 лет (88,3%).

Читай также: ВНО действительно могут отменить – санврач Ляшко

В данных регионах показатель летальности превышает средний по Украине:

Ивано-Франковсая область(5,4%);

Кировоградская (5,3%);

Полтавская (4,7%);

Черновицкая (4,3%);

Черкасская (3,7%);

Львовская (3,6%).

Читай также: У львовского депутата подтвердился COVID-19

Большинство умерших от осложнений коронавируса (70%) болели сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями почек, печени, легких, неврологическими болезням и ожирением.

За минувший месяц из-за COVID-19 умерли 40 медработников, что на 16 человек больше, чем за месяц до этого.





Напомним, местные власти каждой области Украины будет сами решать, как ужесточать карантин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.