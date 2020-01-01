COVID-19: Минздрав опубликовал список нежелательных для поездок стран

Лица, прибывающие из стран "красного" списка обязаны пройти обсервацию или самоизоляцию.

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которые относятся к условным “красной“ и “зеленой“ зонам в соответствии с показателями заболеваемости COVID-19. Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

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Как отметили в ГПСУ, в “красную“ зону отнесены государства с широким распространением COVID-19. Таковыми по решению Кабмина считаются те страны, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июня предусмотрено, что лица, прибывающие из государств с широким распространением COVID-19 (“красная“ зона), должны проходить обязательную обсервацию.

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В то же время обсервации не подлежат граждане (подданные) государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на территории этих государств в течение последних 14 дней, дипломаты, водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, экипажи воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад и некоторые другие категории. Также от обсервации освобождены лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса “Дій вдома“.

Согласно опубликованному списку, к странам “красной“ зоны отнесены 50 государств мира, в числе которых США, Великобритания, Швеция, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада, Италия и другие.

В то же время сама Украина отнесена к “зеленой“ зоне. Ее показатель 37 заболевших на 100 тысяч населения, т.е. всего на 3 меньше порогового значения.

Напомним, Кабмин разрешит регионам самостоятельно решать, как ужесточать карантин. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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