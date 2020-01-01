Минобразования призывает не отменять ВНО

В МОН подчеркивают, что отмена ВНО ставит под угрозу будущее вступительной кампании.

Министерство образования и науки выступает против отмены внешнего независимого оценивания. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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"Отмена ВНО недопустима. ВНО - это залог справедливого и объективного оценивания, честного и прозрачного поступления... Другие способы оценки, например, средний балл свидетельства о среднем образовании, нельзя считать объективным, поскольку каждая школа имеет собственную шкалу оценивания", - отмечается в заявлении.



В министерстве подчеркнули, что высшие учебные заведения принимают заявления абитуриентов именно на основе ВНО, при этом альтернативных механизмов для проведения вступительной кампании не существует.



"Поэтому отмена ВНО ставит под угрозу будущее вступительной кампании-2020", - отметила и.о главы МОН Любомира Мандзий.

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В министерство также считают, что смогут обеспечить безопасное проведение внешнего независимого оценивания согласно требованиям Минздрава и главного санврача.



"Пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков... Готовность пунктов тестирования контролирует Госпродпотребслужба согласно специальному чеклисту", - добавила Мандзий.



Напомним, главный санврач Ляшко не исключает, что ВНО действительно могут отменить.

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