КИУ: Половина "слуг народа" – миллионеры

Совокупные активы нардепов президентской фракции превышают миллиард.

Во фракции “Слуга народа“ из числа входящих в нее 247 народных депутатов 153 являются миллионерами, т.е. больше половины. Об этом сообщает общественная организация “Комитет избирателей Украины“ (КИУ) со ссылкой на данные деклараций депутатов.

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В первую десятку самых состоятельных “слуг народа“ вошли:

Олег Воронько - задекларировал 123 млн грн;

Александр Сова - 79 млн грн;

Андрей Герус - 38 млн грн;

Роман Мулик - 24 млн грн;

Остап Шипайло - 22 млн грн;

Руслан Горбенко - 22 млн грн;

Александр Трухин - 21 млн грн;

Давид Арахамия - 21 млн грн;

Гео Лерос - 20 млн грн;

Артем Культенко - 19 млн грн.

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Самыми “бедными“ среди “слуг“ оказались:

Сергей Колебошин (75 тыс. Грн),

Елизавета Богуцкая (66 тыс.),

Орест Саламаха (62 тыс.),

Юлия Овчинникова (55 тыс.),

Анатолий Драбовский (16 тыс.)

Совокупное состояние 247 народных слуг составляет 1,1 млрд грн.

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При этом в КИУ отметили, что при подсчете они учитывали только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брали. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен/мужей депутатов и их совместные средства. Заемные средства также не учитывали. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах перевели в гривневый эквивалент.

Напомним, среди депутатов Верховной Рады Украины “самыми бедными“ оказались 14 народных избранников, которые указали, что у них нет каких-либо активов. При этом 12 из них - депутаты “Слуги народа”.

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