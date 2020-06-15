КИУ: Половина "слуг народа" – миллионеры
Во фракции “Слуга народа“ из числа входящих в нее 247 народных депутатов 153 являются миллионерами, т.е. больше половины. Об этом сообщает общественная организация “Комитет избирателей Украины“ (КИУ) со ссылкой на данные деклараций депутатов.
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В первую десятку самых состоятельных “слуг народа“ вошли:
Олег Воронько - задекларировал 123 млн грн;
- Александр Сова - 79 млн грн;
- Андрей Герус - 38 млн грн;
- Роман Мулик - 24 млн грн;
- Остап Шипайло - 22 млн грн;
- Руслан Горбенко - 22 млн грн;
- Александр Трухин - 21 млн грн;
- Давид Арахамия - 21 млн грн;
- Гео Лерос - 20 млн грн;
- Артем Культенко - 19 млн грн.
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Самыми “бедными“ среди “слуг“ оказались:
- Сергей Колебошин (75 тыс. Грн),
- Елизавета Богуцкая (66 тыс.),
- Орест Саламаха (62 тыс.),
- Юлия Овчинникова (55 тыс.),
- Анатолий Драбовский (16 тыс.)
Совокупное состояние 247 народных слуг составляет 1,1 млрд грн.
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При этом в КИУ отметили, что при подсчете они учитывали только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брали. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен/мужей депутатов и их совместные средства. Заемные средства также не учитывали. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах перевели в гривневый эквивалент.
Напомним, среди депутатов Верховной Рады Украины “самыми бедными“ оказались 14 народных избранников, которые указали, что у них нет каких-либо активов. При этом 12 из них - депутаты “Слуги народа”.
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