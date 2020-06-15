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КИУ: Половина "слуг народа" – миллионеры

Комментариев: 9
Совокупные активы нардепов президентской фракции превышают миллиард.
"Слуги народа" через одного - миллионеры
"Слуги народа" через одного - миллионеры
facebook.com/sluganarodu.official

Во фракции “Слуга народа“ из числа входящих в нее 247 народных депутатов 153 являются миллионерами, т.е. больше половины. Об этом сообщает общественная организация “Комитет избирателей Украины“ (КИУ) со ссылкой на данные деклараций депутатов.

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В первую десятку самых состоятельных “слуг народа“ вошли:

Олег Воронько - задекларировал 123 млн грн;

  • Александр Сова - 79 млн грн;
  • Андрей Герус - 38 млн грн;
  • Роман Мулик - 24 млн грн;
  • Остап Шипайло - 22 млн грн;
  • Руслан Горбенко - 22 млн грн;
  • Александр Трухин - 21 млн грн;
  • Давид Арахамия - 21 млн грн;
  • Гео Лерос - 20 млн грн;
  • Артем Культенко - 19 млн грн.

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Самыми “бедными“ среди “слуг“ оказались:

  • Сергей Колебошин (75 тыс. Грн),
  • Елизавета Богуцкая (66 тыс.),
  • Орест Саламаха (62 тыс.),
  • Юлия Овчинникова (55 тыс.),
  • Анатолий Драбовский (16 тыс.)

Совокупное состояние 247 народных слуг составляет 1,1 млрд грн.

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При этом в КИУ отметили, что при подсчете они учитывали только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брали. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен/мужей депутатов и их совместные средства. Заемные средства также не учитывали. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах перевели в гривневый эквивалент.

Напомним, среди депутатов Верховной Рады Украины “самыми бедными“ оказались 14 народных избранников, которые указали, что у них нет каких-либо активов. При этом 12 из них - депутаты “Слуги народа”.

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Теги: народные депутаты, Слуга народа, Верховная Рада, КИУ, декларация
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Комментариев (9)
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МаксимУм    15.06.2020, 19:05
Оценка:  0
МаксимУм
Жаль порохоботиков, в пэдро - партии их больше половины, но об этом тссссс....
МаксимУм    15.06.2020, 19:12
Оценка:  +1
МаксимУм
Вброс для порохоботиков? Совокупное состояние 247 нардепов 1,1 лярда... Это меньше чем у одного потрошенка!!!
ВосставшийИзБана    15.06.2020, 18:33
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну что, навыбирали? Как говорила моя бабушка: "Бачили очі, що купували? Їжте, хоч повилазьте!".
Woodbrother    15.06.2020, 18:04
Оценка:  +2
Woodbrother
Через три года они все будут миллиардерами.
МаксимУм    15.06.2020, 19:04
Оценка:  +1
МаксимУм
как пэдро?
SerG-333    15.06.2020, 18:00
Оценка:  +1
SerG-333
И думаете им нужно Ваше благосостояние?
Ха Ха Ха.
Им Вы нужны чтобы выкачать
Последнее что имеете.
Печально Это Всё.
Woodbrother    15.06.2020, 18:11
Оценка:  0
Woodbrother
Наивные 73% бараны. Опять их кинули
Херсонець    15.06.2020, 18:25
Оценка:  +1
Херсонець
Громадянин заєць-порохобот після відсотків на комуналку від вашого патрона від 75 до 100%,вам краще зайняти тепле місце біля сортиру і вже ніколи звідти не виходити.
Woodbrother    15.06.2020, 18:35
Оценка:  0
Woodbrother
Ви користуєтесь дуже дивним перекладачем. Вам його удмурти подарували ?
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