6-миллионная взятка НАБУ и САП: Первый фигурант вышел из СИЗО

За Андрея Кичу внесли залог в 40,36 миллионов гривен.

Директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича, который является одним из подозреваемых в деле о передаче 6 млн долларов взятки главам НАБУ и САП вышел из СИЗО. Об этом сообщили журналистам "Громадське" в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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За Кичу внесли залог в размере 40,36 миллионов гривен. В ведомстве не разъяснили, кто именно перечислил деньги.



"Внесли залог сегодня, 15 июня", - сообщили в ВАСК.

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14 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО директору по правовым вопросам компании Burisma Андрею Киче. Альтернативно ему назначили залог суммой в 40,36 миллионов гривен.



После внесения залога Кича должен прибывать по первому вызову суда или прокурора, не покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и носить электронный браслет.



Напомним, ВАСК также отправил в СИЗО другого подозреваемого Николая Ильяшенко. Ему назначен залог суммой в 84 миллиона.

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