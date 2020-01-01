Венгерский мемориал в Сваляве осквернила погода – полиция

Полицейские считают, что у Стены плача в Закарпатье похулиганил ветер.

Полиция Закарпатской области проверяет информацию о повреждении панно на территории мемориального комплекса в Сваляве. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Отмечается, что 14 июня, в рамках мониторинга сети Интернет, работники полиции обнаружили публикацию, в которой говорится о повреждении панно на территории мемориального комплекса в городе Свалява.

Данное событие было зарегистрировано и начата проверка. На место происшествия направлены работники следственно-оперативной группы, которые при осмотре предварительно установили, что указанные повреждения вероятно были вызваны в результате неблагоприятных погодных условий, - сообщили в полиции.

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Сейчас проверка продолжается. Устанавливаются дополнительные обстоятельства происшествия. В случае подтверждения факта вандализма работники полиции обещают приложить максимум усилий для установления правонарушителей.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмтирий Кулеба сообщил, что в Свалявском мемориальном парке неизвестные вандалы осквернили Стену плача. По мнению министра, злоумышленники хотели дестабилизировать межэтническую ситуацию в Закарпатской области.

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