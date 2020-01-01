Суд отменил увольнение главы ГП "Антонов" Александра Донца

Директор авиапредприятия восстановлен в должности, приказ о его увольнение приостановлен.

Окружной административный суд Киева приостановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца. Об этом сообщает официальный сайт юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы ГП.

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"Тем самым суд удовлетворил ходатайство А. Донца по его иску о незаконности приказа Абромавичуса. Также суд запретил осуществлять любые действия по изменению данных о президенте ГП" Антонов" в Государственном реестре, в том числе исключать из госреестра сведения о том, что Александр Донец является руководителем госпредприятия", - говорится в сообщении.

При этом фирма не указывает, на каком основании суд приостановил действие распоряжения главы "Укроборонпрома". Отмечается лишь то, что в ответ на увольнение Александра Донца трудовой коллектив ГП "Антонов" 9 июня провел открытое собрание и направил обращение к руководству государства с требованием оставить Александра Донца на должности и "вывести "Антонов" из-под некомпетентного управления господина Абромавичуса".

Напомним, 9 июня появилось распоряжение гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца. Причиной для увольнения стали "многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием".

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