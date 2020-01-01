Суд по делу Стерненко: активисты перекрыли дорогу

Под Шевченковским райсудом продолжаются акции соратников активиста Стерненко.

Участники группы поддержки подозреваемого в умышленном убийстве Сергея Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую возле Шевченковского райсуда Киева, где проходит заседание по избранию ему меры пресечения. Об этом сообщает издание Цензор.

Читай также: Суд над Стерненко: Полицейских, ногами избивших активиста, отстранили

Ранее подозреваемый Стерненко сообщил, что правоохранители применили силу к его девушке. Издание "Буквы"опубликовало видео, на котором видно, как полицейские ее выводят из толпы, а затем передают народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому.



В течении дня под судом периодически происходят столкновение между соратниками Стерненко и правоохранителями. Активисты периодически жгут пиротехнику и скандируют речевки. На данный момент задержано 5 человек.

Стоит отметить, что большая часть митингующих не одета в защитные маски, социальная дистанция на мероприятии также на соблюдатеся.

Напомним,стала известна дата суда по мере пресечения Порошенко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.