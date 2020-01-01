Суд по делу Стерненко: активисты перекрыли дорогу
Участники группы поддержки подозреваемого в умышленном убийстве Сергея Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую возле Шевченковского райсуда Киева, где проходит заседание по избранию ему меры пресечения. Об этом сообщает издание Цензор.
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Ранее подозреваемый Стерненко сообщил, что правоохранители применили силу к его девушке. Издание "Буквы"опубликовало видео, на котором видно, как полицейские ее выводят из толпы, а затем передают народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому.
В течении дня под судом периодически происходят столкновение между соратниками Стерненко и правоохранителями. Активисты периодически жгут пиротехнику и скандируют речевки. На данный момент задержано 5 человек.
Стоит отметить, что большая часть митингующих не одета в защитные маски, социальная дистанция на мероприятии также на соблюдатеся.
Напомним,стала известна дата суда по мере пресечения Порошенко.
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