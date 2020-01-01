Нож в голове, ливни и лежачий небоскреб: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 15 июня 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 15 июня.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Китае построили "горизонтальный небоскреб" и взорвался бензовоз.
Нардеп Лозинский пострадал от рук полиции под Шевченковским судом, а в Китае мужчина с ножом в голове сам пришел в больницу
Модель бренда нижнего белья Fashion Nova Матильда Танто снялась топлес.
В Одесской области в селах Ренийского района и городе Рени дожди затопили улицы и дворы частных домов
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