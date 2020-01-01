Украинцам не рекомендуют ездить за границу

Министерство иностранных дел напоминает, что, несмотря на открытие границ, ситуация с коронавирусом по-прежнему опасна.

Очереди на границе с Польшей Скриншот из видео

МИД рекомендует гражданам Украине не ездить за границу без необходимости. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 15 июня.

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире и ростом числа новых случаев заболевания МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок за пределы Украины без крайней необходимости", - говорится в сообщении.

Если же поездка уже запланирована или даже оплачена, МИД просит убедиться, что она на самом деле возможна. Также украинцев призывают постоянно находиться на связи с туристическим оператором и авиакомпанией, поскольку ситуация с коронавирусом в стране меняется, от чего могут меняться и правила карантина.

Также МИД призывает убедиться в том, что условия страхового полиса покроют потери, которые могут возникнуть в случае заражения.

Украинцам рекомендуют позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации, например, отмены обратных рейсов и необходимости приобрести новые билеты или вынужденного пребывания в стране дольше запланированных сроков. При этом МИД рекомендует взять с собой различные платежные средства: и карточки, и наличные.

Отметим, сегодня появился перечень стран по опасности распространения коронавируса. Минздрав разделил страны на две категории - красную и зеленую. Украину он отнес во вторую, поскольку показатель на 100 тысяч населения ниже 40.

Как известно, с 15 июня Украина возобновила пропуск иностранцев через границу. Также заработало международное авиасообщение.

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