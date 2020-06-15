Зеленский созвонился с премьером Канады и попросил открыть границу

Лидеры двух стран обсудили вопросы визовой либерализации и короновирус у своих жен.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Глава канадского правительства передал слова поддержки Елене Зеленской, которая заболела COVID-19, как в свое время это было с супругой канадского премьера Софи Трюдо. Также собеседники обсудили меры обеих стран с целью противодействия коронавирусу и возможности сотрудничества для преодоления пандемии.

Мы благодарны за гуманитарную помощь Канады для противодействия заболеванию в Украине по линии Гуманитарного фонда ООН в размере 500 тысяч канадских долларов, - отметил Владимир Зеленский.

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Президент выразил надежду на постепенную либерализацию визового режима Канады для граждан Украины и предложил ускорить двустороннее работу в этом направлении, которая ведется на уровне правительств.

Мы должны уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году, - предложил Зеленский.

Джастин Трюдо на это заметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим в сторону его либерализации.

Напомним, в пятницу, 12 июня, стало известно, что первая леди Елена Зеленская подхватила коронавирус. Супруга канадского премьера Трюдо – Софи – заразилась коронавирусом в середине марта. При этом сам Джастин Трюдо не заболел.

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