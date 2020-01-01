Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент Зеленский уволил двух послов

Комментариев: 0
Послы Украины в Индонезии и Ливии были назначены еще при Януковиче.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
ОП

15 июня президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении послов Владимира Пахиля и Николая Нагорного. Соответствующие указы опубликованы на портале президента Украины.

Читай также: Украинцам не рекомендуют ездить за границу

Владимир Пахиль занимал должность посла Украины в Индонезии с 2012 года, а также был представителем Украины при АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Николай Нагорный в 2010 году стал послом Украины в Ливии. Дипломатическое представительство Украины базируется в соседнем Тунисе. 

Напомним, 11 июня президент Зеленский сменил посла Украины во Франции. 

Вместо Олега Шамшура представлять интересы официального в Париже будет Вадим Омельченко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, посол, МИД, Индонезия, Тунис, Ливия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь