Президент Зеленский уволил двух послов

Послы Украины в Индонезии и Ливии были назначены еще при Януковиче.

15 июня президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении послов Владимира Пахиля и Николая Нагорного. Соответствующие указы опубликованы на портале президента Украины.

Читай также: Украинцам не рекомендуют ездить за границу

Владимир Пахиль занимал должность посла Украины в Индонезии с 2012 года, а также был представителем Украины при АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).



Николай Нагорный в 2010 году стал послом Украины в Ливии. Дипломатическое представительство Украины базируется в соседнем Тунисе.



Напомним, 11 июня президент Зеленский сменил посла Украины во Франции.

Вместо Олега Шамшура представлять интересы официального в Париже будет Вадим Омельченко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.