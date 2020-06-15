На стройке дорог работу нашли 7,7 тысяч человек - Укравтодор

Актуальными остались еще почти полторы тысячи вакансий в сфере дорожного строительства. К проекту Дороги и работа присоединились 15 компаний.

В рамках проекта Дороги и работа на работу устроились 7729 человек. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в понедельник, 15 июня.

При этом на сайте проекта актуальными остаются 1415 вакансий в области дорожного строительства. Среди них - инженерные специальности, геодезисты, машинисты, прорабы, водители и другие.

Отметим, что общее количество привлеченных граждан к дорожному строительству с началу 2020 года составило 18729 человек. Несмотря на то, что строительный сезон начался еще в марте, темпы трудоустройства не снижаются.

"Мы запустили проект Дороги и работа - к нему присоединилось 15 компаний. Есть дорожная отрасль, которую мы непосредственно привлекаем - на пике сезона это 38 тысяч человек и есть смежные отрасли (карьеры, логистические компании и т.д.) - там примерно 110 тысяч, как мы рассчитываем. Мы можем точно считать вакансии компаний, присоединившихся к проекту. Таким образом, за небольшой промежуток времени (менее двух месяцев) эти 15 дорожных компаний, участвующих в проектах - трудоустроили за этот период 7,5 тысяч человек. В этих расчетах, кстати, мы вообще не учитывали те компании и тех людей, которые работают на местных дорогах - потому что они не совсем в нашей зоне ответственности", - сказал глава Укравтодора Александр Кубраков.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин планирует вложить 100 млрд гривен в дорожное строительство, что позволит создать 170 тысяч рабочих мест.

Также сообщалось, что в Украине массово строят дороги к курортам. В ближайшее время должны открыть несколько отремонтированных дорог к Черному и Азовскому морям.

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