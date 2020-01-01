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В Украину приехали 90 канадских военных инструкторов

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Прибывшие солдаты присоединятся к 60 своим коллегам, ранее прибывшим в Украину. Им придется пройти две недели изоляции.
В Украину прибыли 90 военных инструкторов из Канады
В Украину прибыли 90 военных инструкторов из Канады
facebook.com/CAFinUkraine

В Украину прилетели вторая часть девятой ротации Оперативной объединенной миссии Вооруженных сил Канады UNIFIER. Об этом сообщает пресс-служба командования ВС Канады в Украине в понедельник, 15 июня.

"Почетный консул Канады во Львове Оксана Винницкая-Юсипович, командующий оперативной группы подполковник Райан Стимпсон и сержант-майор Крис Ригби поздравили около 90 солдат, прибывших из Трентона (Онтарио) в международный аэропорт« Львов »им. Даниила Галицкого", - сказано в сообщении.

Около 90 солдат ВС Канады (большинство которых относится к 1-го полка Канадской королевской конной артиллерии) присоединятся к своим 60 коллег, которые уже находятся в Украине.

Отметим, что солдаты, прибывшие в настоящее время находятся на обязательной 14-дневной изоляции, прежде чем присоединиться к миссии.

 

 

Ранее министерство обороны США заявило, что в 2020 году предоставит властям Украины $250 млн в рамках программы военной помощи. 

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины в 2019 году получили военную технику от США и стран Евросоюза на общую сумму около 143 млн. В эту сумму вошли поставки от США бронеавтомобилей типа HMMWV и катеров типа Island.

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Теги: Украина, Канада, военные, военнослужащие, ВСУ, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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