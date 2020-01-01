На Донбассе нашли похищенный пять лет назад БТР

Пропавший бронетранспортер нашли на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, вернут военной части бронетранспортер, который с февраля 2015 считался похищенным. Об этом сообщается на сайте ГБР в понедельник, 15 июня.

Так, во время досудебного расследования было установлено, что в феврале 2015 военнослужащие одной из воинских частей передали гражданским БТР-70 для ремонта. Она была повреждена во время боев на Донбассе.

"При этом передача военного имущества не была никоим образом задокументирована. Затем связь с гражданскими было потеряна, а саму боевую машину в воинскую часть не вернули", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе во время обысков на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций, следователи ГБР обнаружили и изъяли пропавший бронетранспортер.

После проведения экспертиз, бронетранспортер в отремонтированном состоянии вернут в военную часть.

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Ранее в ГБР заявили, что в Киевской области ракетчики продали топливо на миллионы гривен. Правоохранители задержали троих злоумышленников при вывозе 15 тонн похищенного топлива. Были проведены 20 обысков.

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